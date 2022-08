A Job Abroad #7 | China „Die Medien zeigen oft nur die Kehrseite von China“

Gibt es sonst noch Dinge, bei denen die chinesische Arbeitskultur stark von der deutschen abweicht?

Hier haben wir ein ganz anderes Hierarchieverständnis als in Deutschland, was im Arbeitsumfeld stark auffällt. In China gibt es sehr viele Hierarchien. Führungskräfte geben nicht nur den Rahmen vor und treffen Entscheidungen, sondern steigen auch inhaltlich stark ein und geben ihren Mitarbeitern detaillierte Anleitungen. In Deutschland haben wir eher eine Workshop-Kultur: Man trifft sich, jeder Teilnehmer bringt seine Ideen ein und am Ende hat man dann das beste Ergebnis, egal, wer diese Idee eingebracht hat. So ein Workshop würde in China nicht funktionieren.