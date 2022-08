A Job Abroad #7 | China „In China darf niemand sein Gesicht verlieren“

WirtschaftsWoche: Elisabeth, hattest du schon immer ein persönliches Interesse an China oder wie ergab es sich, dass du seit mittlerweile dreieinhalb Jahren in Shanghai arbeitest?

Elisabeth Türk: Mein Interesse an China wurde während meines Masterstudiums geweckt. Ich habe General Management mit Fokus auf Asien studiert und war währenddessen auch ein halbes Jahr in Südkorea an der Ewha Woman’s University. Damals bin ich auch das erste Mal nach China gereist und so hat meine Begeisterung für die asiatischen Länder begonnen. Ich fand das spannend: Das schnelle Wachstum, aber auch dieses Fortschrittliche, dieses Moderne, gemischt mit der traditionellen Kultur, die wir Europäer schwer einsehen und verstehen können. Das hat mich gereizt. Nach dem Studium bin ich dann bei Trumpf in Deutschland eingestiegen, allerdings erst in einen ganz anderen Bereich – in HR (Human Resources). Dort habe ich ein globales Projekt geleitet und kam immer wieder in Kontakt mit den Tochtergesellschaften, auch der in China. Als es dann die Möglichkeit gab, an den Standort Shanghai zu gehen, sagte ich: Das passt, das mache ich.