A Job Abroad #8 | Niederlande „In den Niederlanden arbeiten auch viele Männer in Teilzeit“

Wie ist es mit Elternzeit in den Niederlanden?

Als ich Vater wurde, war ich gerade in Deutschland und habe ganz normal Elternzeit genommen. In den Niederlanden ist die typische Elternzeit so, dass du in Teilzeit gehst. Erst kürzlich wurde ein Gesetz verabschiedet, dass du für neun Wochen frei hast und etwa 70 Prozent deines Gehalts bekommst, was wir ja in Deutschland bis zu 14 Monate lang haben. In den Niederlanden ist es eher so, dass die Leute ihren Job auf 80 Prozent reduzieren. Darauf hast du ein Anrecht, dagegen kann dein Arbeitgeber nichts sagen. Ein größere Reduzierung musst du absprechen.