A Job Abroad #8 | Niederlande „In den Niederlanden sind die Deutschen schlechte Autofahrer“

Wie kam es denn, dass du zwischendurch drei Jahre lang zurück in Deutschland warst? Hast du da auch für ASML gearbeitet?

Ja, ich bin seit 2013 durchgehend bei ASML. Der Grund für die Zeit in Deutschland ist zwar recht privat, aber es schadet meiner Meinung nach nicht, das zu erzählen, weil viele Menschen ähnliches erlebt haben, aber nur wenige offen darüber reden: Meine Frau ist auch Deutsche. Wir wollten eine Familie gründen und haben eine Fehlgeburt erlebt. Als wir es dann noch einmal probiert haben, wollten wir näher bei unseren Familien sein. Was ganz toll war: ASML ist eine internationale Firma und wir haben eine Partnerschaft mit Zeiss an der Grenze von Baden-Württemberg und Bayern in der Reichweite unserer Familie. Ich habe also mit ein paar Chefs aus der Firma ein Programm aufgestellt, dass ich dort zwei bis drei Jahre arbeiten kann. Daraus wurden etwas mehr als drei Jahre. Unsere Tochter wurde während dieser Zeit geboren. Es hat also alles so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Und als wir dann die Option hatten, in Deutschland zu bleiben oder zurück in die Niederlande zu gehen, haben wir uns ganz klar für die Niederlande entschieden.