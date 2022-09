A Job Abroad #9 | Neuseeland „Mieter willst du in Neuseeland nicht sein“

Wie ist die Wohnsituation in Neuseeland?

Inzwischen hat man hier gemerkt, dass Doppelverglasung ganz cool ist und auch Isolierung und Heizung nützlich sein können. Das war vorher nicht immer der Fall. Die Häuser waren aus Holz gebaut, damit sie sich bei Erdbeben bewegen können und nicht zusammenbrechen. Mieter willst du hier nicht sein – es ist teuer und der Standard relativ schlecht. Als Mieter hast du nur bedingt Rechte. Du zahlst die Miete und sollst still sein. Du brauchst eine Genehmigung, um einen Nagel in die Wand zu hauen. Du darfst nicht streichen. Und die Leute ziehen ständig um. Wir sind jetzt seit 15 Jahren hier und acht Mal umgezogen. Als Mieter kannst du jederzeit gekündigt werden, auch grundlos. Das Mietrecht ändert sich jetzt erst und nähert sich ein bisschen dem in Deutschland an.