A Job Abroad #9 | Neuseeland „Mieter willst du in Neuseeland nicht sein“

Das passt ja zu einigen Klischees, die man immer wieder über Neuseeland hört: Es sehe dort aus wie in Norwegen, regne ständig und sei teuer. Hat sich das also für dich bestätigt?

Ich war noch nie in Norwegen. Was ich aber schon gehört und auf Bildern gesehen habe, trifft schon zu, gerade auf Teile der Südinsel und die Fjordlandschaften, etwa zwei Stunden Autofahrt von Queenstown entfernt. Und in manchen Teilen Neuseelands regnet es in der Tat andauernd; zur Zeit haben wir mit heftigen Überschwemmungen aufgrund andauernden Starkregens zu kämpfen, was zeitweise zu großflächigen Evakuierungen geführt hat. Ich wohne inzwischen in Auckland, weil es hier weniger Erdbeben gibt. Hier regnet es zwar auch, aber nicht so sehr. Dafür sind die Sommer extrem heiß und lang.

Und ja, teuer ist es auch. Damals, als ich hier ankam, war es noch vergleichsweise günstig, abends ins Restaurant oder auf ein paar Drinks in ein Pub zu gehen. Lebensmittel waren immer schon ein bisschen teuer. Inzwischen sind die Lebenshaltungskosten hier noch eine ganze Ecke höher als in Deutschland. Aber die Gehälter sind nicht so hoch wie in Zentraleuropa…