Die besten Arbeitgeber: Hier wollen junge Talente arbeiten

Benjamin von Walter überrascht das nicht. Der Professor für Marketing am Institut für Unternehmensführung der FHS St. Gallen beschäftigt sich mit der Frage, welche Folgen Skandale für den Ruf eines Unternehmens und für seine Mitarbeiter haben. „Die Autoindustrie profitiert von ihrer über Jahrzehnte hinweg aufgebauten Reputation“, sagt von Walter – sie wirke „bei solchen Skandalen wie eine Art Puffer“. Hinzu kommt: Viele Menschen in Deutschland fühlten sich den Automarken verbunden, häufig schon von Kindesbeinen an. „Deshalb ordnet man negative Informationen über sie anders ein und versucht, sie nicht so stark zu gewichten oder sogar zu entwerten.“