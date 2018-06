Doch auch diese Loyalität kennt Grenzen. Zum Beispiel, wenn jemand direkt von den Auswirkungen eines Fehlverhaltens betroffen ist, so Sabine Einwiller. Die Professorin für Public-Relations-Forschung an der Universität Wien hat Menschen befragt, die einen Volkswagen gekauft haben. Und wollte wissen, wie sie das Unternehmen nach dem Abgasskandal sehen. Das erwartbare Ergebnis: Wer einen sauberen Diesel gekauft habe, um die Umwelt zu schonen, sei „im Herzen getroffen und schwer enttäuscht“, sagt Einwiller. Die Meinung eines Golf-GTI-Fahrers, der vor allem an der Kraft und Schnelligkeit seines Fahrzeugs interessiert sei, habe sich dagegen nicht geändert.