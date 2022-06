Arbeitgeberranking 2022 Die beliebtesten Arbeitgeber der Naturwissenschaftler

Für Johnson & Johnson, dessen Pharmasparte Janssen ebenfalls einen Impfstoff entwickelte, ging es in diesem Jahr 20 Plätze nach oben. Doch das Unternehmen spürte auch schon vorher – im ersten Jahr der Pandemie – einen Anstieg in der Beliebtheit: „Im Jahr 2020 erkennen wir in den Bewerberzahlen einen sehr deutlichen Peak. Wir standen damals schließlich stark in der Öffentlichkeit“, erzählt Jonas Rybach, der bei Johnson & Johnson das Recruiting in Deutschland und Österreich verantwortet. Aber: „Die Türen wurden uns nicht sprichwörtlich eingerannt“, betont Rybach.