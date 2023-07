Automatisiertes Recruiting „Nicht jeder will bei Tesla arbeiten – manche sind bei einem Finanzamt zufrieden“

Sie selbst setzen auf Tiktok, um Arbeitnehmer auf sich aufmerksam zu machen. Was bringt das?

In der Zielgruppe bis 40 Jahren funktioniert das sehr gut, um Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Kurioserweise haben wir tatsächlich kürzlich unsere erste C-Level-Position über Tiktok vermittelt, mit einem Zielgehalt von etwa 250.000 Euro. Der Bewerber ist über das soziale Netzwerk auf uns aufmerksam geworden und dann in unser Netzwerk gekommen. Es ist interessant zu sehen, dass es auch in diesem Segment funktioniert. Aber unser Fokussegment, mit Gehaltsklassen zwischen 30.000 und 130.000 Euro Jahresgehalt, ist natürlich sehr viel größer und damit attraktiver für uns.