Beliebte Arbeitgeber Das überraschende Comeback der Beratungen

Als David Döbele 2015 in sein Wirtschaftsstudium an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main startete, waren KPMG und PWC für ihn nichtssagende Akronyme, wie er einräumt. Was eine Unternehmensberatung macht, wusste er ebenso wenig. Inzwischen ist das anders: Mit Mitte 20 umgibt sich Döbele tagtäglich mit Menschen, die entweder bereits bei großen Beratungen wie KPMG, PWC oder McKinsey arbeiten – oder berät sie, mit welchen Abschlüssen und Erfahrungen sie ihre Chance auf eine Anstellung maximieren. Döbele leitet die Karriereberatung Pumpkincareers, die sich explizit an Studenten und Studentinnen richtet, und lädt auf seinem Youtube-Kanal regelmäßig Videos mit Unternehmensberatern hoch. Die Filme werden zehntausendfach geklickt.