Eine Mehrheit der Befragten sieht all das am ehesten bei mittelständischen Unternehmen gegeben. Sie sind bei 35,2 Prozent die bevorzugten Arbeitgeber. Großunternehmen sind für jeden Fünften (21,4 Prozent) eine gute Adresse. Kleine Familienbetriebe genießen weniger Vertrauen und sind nur für 10 Prozent vertrauenswürdig. Sie können bei der Formulierung von Stellenanzeigen wohl am meisten für sich herausholen, wenn sie die Vorlieben von Fachkräften mehr berücksichtigen und vor allem das Sicherheitsbedürfnis adressieren. Wenig beliebt sind daneben globale Konzerne, die ebenfalls nur für 10 Prozent der Fachkräfte Sicherheit bieten. Überhaupt keine Rolle spielen Start-Ups als Arbeitgeber – deren Stellenangebote richten sich in der Regel an Akademiker und IT-ler.