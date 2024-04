Berufseinstieg So sichern sich Praktikanten einen Arbeitsvertrag

Im Vorteil sind manche Studienrichtungen allein schon deshalb, weil die Universitäten dort Pflichtpraktika vorschreiben. Für das Probearbeiten in Unternehmen gibt es entsprechend große Freiräume im Studienplan. Außerdem sind Firmen in diesen Branchen eher auf die ständige Rotation an Praktikanten eingestellt.