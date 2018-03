Bewerbung digital: Webauftritt bestimmt Arbeitgeberansehen

Bots und Voice Control sind in Deutschland noch nicht besonders verbreitet. 82 Prozent der Befragten wollen ausdrücklich nicht von Robotern ausgefragt werden. Allerdings könnte sich hier ein Trend wie in den USA wiederholen. 42 Prozent der US-Teilnehmer an der Studie verwenden Voice Control, drei Viertel von ihnen täglich. Es ist also denkbar, dass Siri, Alexa und Google Assistant in absehbarer Zeit eine Rolle bei der Jobsuche spielen werden.