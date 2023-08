Bewerbung in Zeiten von KI „Das Anschreiben in der Personalauswahl gehört abgeschafft“

Was Clare Devlin beschreibt, ist ein Luxusproblem. Denn viele Unternehmen, vor allem kleine Firmen, sind froh, wenn sie überhaupt eine Bewerbung auf Stellenausschreibungen erhalten. „In Zeiten des Fachkräftemangels muss man es Bewerbern so einfach wie möglich machen“, betont daher Stephan Weinert, Professor für Internationales Personalmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Die Zahlen geben ihm Recht: In einer Umfrage der Jobsuchmaschine Joblift aus dem vergangenen Jahr sagte ein Drittel der 1050 Teilnehmer, sie würden sich häufiger bewerben, wenn kein Anschreiben gefordert würde. 37 Prozent räumten ein, ihnen falle das Verfassen eines solchen Briefs schwer.