Bewerbung: Was gute Anschreiben von schlechten unterscheidet

Der Eingangskanal für die Bewerbung richtet sich nach den Präferenzen des Empfängers. Gibt es keine Vorgaben, hat der Bewerber freie Wahl. Heutzutage üblich ist die Bewerbung per E-Mail, wobei Anlagen inkl. Anschreiben als PDF-Datei angehängt werden. Die Kunst besteht darin, in der E-Mail die richtigen Einleitungssätze zu finden, ohne sich im Anschreiben zu wiederholen. Das Anschreiben einfach in die Mail zu kopieren, ist nicht zu empfehlen. Bewerbungen per Briefpost verschickt man eigentlich nur noch in ausgesprochen konservativen Branchen oder wenn dies ausdrücklich gewünscht wird. Ansonsten ist davon eher abzuraten.