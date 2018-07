Bewerbungen Anschreiben überflüssig? Von wegen!

Ähnlich praktiziert Henkel die Beschleunigung des Bewerbungsprozesses – und verzichtet offenbar tatsächlich gänzlich auf das Anschreiben.„Wir möchten das Bewerbungsverfahren so effizient wie möglich gestalten und sehr schnell auf Bewerbungen reagieren. Deshalb haben wir uns entschieden, auf das klassische Anschreiben zu verzichten. Durch den persönlichen Kontakt – zum Beispiel in einem ersten Telefonat – erfährt man in der Regel viel mehr über den Menschen als durch ein Anschreiben“, sagt Katrin Klein, Global Head of Recruitment bei Henkel. Ist das Telefonat mit den HR-Mitarbeitern erfolgreich, folgt optional je nach Beruf und Position noch ein Online-Assessment. Nach der Vorauswahl durchlaufen Fach- und Führungskräfte dann bis zu vier persönliche Vorstellungsgespräche bei dem Waschmittel- und Klebstoffkonzern.