Corona-Auswirkungen Bei Jobportalen bricht die Nachfrage ein

Bei Stepstone, der Nummer Zwei auf dem Deutschen Markt, ist auch die Zahl der veröffentlichten Stellenanzeigen stark zurückgegangen. Ganz besonders sei der Rückgang in Branchen wie der Hotellerie, Gastronomie und der Touristik zu spüren gewesen, heißt es auf Anfrage aus dem Unternehmen. Die Zahl der wöchentlich neu veröffentlichten Jobs habe sich branchenübergreifend seit dem Höhepunkt der Krise Mitte April allerdings fast verdoppelt. Aktuell liege sie noch 20 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau.



Dem Bonner Analyseportal Sistrix zufolge kann selbst Googles 2019 recht erfolgreich gestartete konzerneigene Stellenbörse Google for Jobs nicht von der aktuellen Situation profitieren. Während Anbieter wie Indeed und Stepstone seit April leicht an Sichtbarkeit in der Google-Suche gewinnen, schrumpft laut Sistrix die Sichtbarkeit von Google for Jobs in der Google-Suche leicht. Suchergebnisse von Google for Jobs lässt der Konzern in einer blau markierten Box am Anfang der Trefferliste ausspielen.