Data Scientist neue Nr. 1 Jobsuchende stürzen sich auf neue Berufsbilder

Jobsuchende in Deutschland reiten auf der Trendwelle rund um neue digitale Berufe und sind gut über die Veränderungen am Arbeitsmarkt informiert – das lässt sich zumindest aus einer Auswertung schließen, die das Jobportal Glassdoor veröffentlicht. Demnach geben Nutzer am häufigsten den noch recht neuen Beruf „Data Scientist“ ein. Gezählt wurden dabei Klicks auf Stellenanzeigen nach vorheriger Suche nach dem jeweiligen Schlüsselwort. Die Daten stammen aus dem gesamten Monat Juni 2019, in dem rund 500.000 Suchanfragen zusammenkamen.