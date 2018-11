Die Beschäftigungskluft Was tun zwischen später Arbeitslosigkeit und Rente?

Von den befragten Arbeitsagenturmitarbeitern halten auch nur 55 Prozent die derzeit ausgezahlten Lohnkostenzuschüsse an den Arbeitgeber für sinnvoll – und zwar bei der Vermittlung von weniger Qualifizierten, etwa nach längerer Elternzeit oder bei veralteten Kenntnissen. Weitere 48 Prozent sprechen sich für eine gezielte Beratung von Unternehmen aus, um die in der IAB-Studie nachgewiesenen Vorurteile gegenüber älteren Mitarbeitern und Bewerbern abzubauen – und eine vernünftige Personalpolitik einzuleiten.



Wie Olaf Scholz im Interview mit WirtschaftsWoche Online sagt, hat „Hubertus Heil als Arbeitsminister ein besonderes Auge darauf“. Auf Nachfrage, was getan werde, um die Vorurteile der Unternehmen abzubauen, teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit, dass der Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit Unternehmen bereits berate, um für die Potenziale Älterer und die Vorteile altersgemischter Teams zu sensibilisieren und auch Eingliederungszuschüsse und Weiterbildungen gewähre, um ältere Arbeitnehmer zu vermitteln.