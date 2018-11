Die Beschäftigungskluft Was tun zwischen später Arbeitslosigkeit und Rente?

In der Studie geben 70 Prozent der befragten Arbeitsagenturvermittler „grundsätzliche Vorbehalte“ der Unternehmen gegenüber älteren Arbeitskräften als eines der häufigsten Vermittlungshemmnisse an. Laut IAB eine ebenfalls oft angeführte Begründung: Die Einarbeitung Jüngerer würde sich mehr lohnen, da die zu erwartende Betriebszugehörigkeit länger sei – ein Treppenwitz angesichts der ausgeprägten Wechselfreudigkeit der umworbenen Generation Y. „Eines der schwerwiegendsten Probleme bei der Vermittlung sind die Vorurteile gegenüber Älteren. Das ist kein deutsches Phänomen. Auch Studien in Schweden, Frankreich und den USA zeigen: Bei gleicher Qualifikation werden Jüngere eingestellt. Man kann hier schon von einer gewissen Altersdiskriminierung reden“, kommentiert Studienleiterin Wolf die Ergebnisse.