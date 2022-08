Ein Job auf Lebenszeit Wann lohnt es sich, Beamter zu werden?

Das Dasein als Staatsdiener hat aber auch Nachteile, warnt Silberbach. „Der Beamte verzichtet auf das Streikrecht, kann leichter innerhalb der Dienststelle versetzt werden und ist zur politischen Neutralität verpflichtet.“ Für gut ausgebildete und stark nachgefragte Spezialisten ist die Bezahlung ein weiterer Minuspunkt. Sie wird für alle Beamten einheitlich per Besoldungstabelle in verschiedene Gruppen gestaffelt, die - je nach Qualifikation - dem einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst zugeordnet sind. Die Spannbreite beim Grundgehalt reicht dabei für Bundesbeamte aktuell von 2370 bis 15.074 Euro brutto pro Monat. Hinzu kommen mögliche Zulagen, etwa für Kinder.



„Zum Beispiel bei den hoch qualifizierten technischen Berufen, bei Ingenieuren, IT-Spezialisten oder Naturwissenschaftlern kann der öffentliche Dienst insgesamt bei der Bezahlung nicht konkurrieren, egal, ob als Beamter oder Angestellter“, schränkt Silberbach ein. Da widerspricht ihm jedoch das Bundesinnenministerium (BMI): „Beim Wettbewerb um die besten Köpfe lässt sich zumindest aktuell feststellen, dass die Ausgangslage für den öffentlichen Dienst besser ist als häufig angenommen“, konstatiert ein Sprecher. So seien in den vergangenen Jahren Prämien für besonders gesuchte Fachkräfte eingeführt worden. Die Bundeswehr etwa lockt manche IT-Spezialisten mit Prämien von monatlich 1000 Euro.