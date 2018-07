Employer Branding: So sollten Unternehmen Fachkräfte ansprechen

Die von vielen Unternehmen für akademische Bewerber entwickelten Standard-Versprechen gehen an der Zielgruppe mit Berufsausbildung zum Teil komplett vorbei. Schon der Name „Karriere“ als Bereich auf der Unternehmenswebseite sei eigentlich falsch gewählt, moniert die Studie. Eine Pflegekraft sei weniger an Karriere interessiert als an einem Beschäftigungsverhältnis mit fairen Bedingungen.