Etikette bei Jobsuche Wegbewerben: So bekommt es der Chef nicht mit

Wer den Jobwechsel möglichst lange geheim halten möchte, kann laut den Experten im Bewerbungsgespräch um Diskretion bitten. Das gilt insbesondere dann, wenn der neue Arbeitgeber enge Geschäftsbeziehungen zur aktuellen Firma pflegt. „Selbstverständlich kann man in so einem Verhältnis um absolute Vertraulichkeit bitten“, sagt Pieles. Er rät zu einem kurzen Hinweis per Sprachnachricht, im Anschreiben oder per E-Mail. Von einer anonymen Bewerbung halten hingegen beide Experten nichts. „Dieses Vorgehen könnte zukünftige Arbeitgeber abschrecken oder misstrauisch machen“, meint Struss. Pieles warnt: „Wenn das Wunschunternehmen nicht zufällig zu einem anonymisierten Bewerbungsprozess, zum Beispiel via Webseitenformular, auffordert, wird man im klassischen Bewerbungsverfahren eher aussortiert.“ Auch das spricht für den Experten von Robert Half dafür, offen mit dem aktuellen Arbeitgeber über die Jobsuche zu reden.



