Fachkräftemangel Deutschland ist bei Arbeitskräften aus dem Ausland beliebt wie nie

Obwohl in Berlin derzeit kein Thema so umstritten ist wie die Einwanderungspolitik der Bundeskanzlerin, dürften sich die Streithähne in einem Punkt einig sein: Der deutsche Arbeitsmarkt braucht Zuwanderung. Ohne sie wird Deutschland langfristig nicht in der Lage sein Wachstum und Wohlstand zu erhalten. Schon heute gibt es zum Beispiel in der Pflege und im Handwerk zu wenige Fachkräfte. Unternehmen in der Provinz finden für so manche Stelle keine geeigneten Bewerber.