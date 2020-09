Flexibler und gut bezahlt Corona-Arbeitsmarkt beschert Studenten bessere Nebenjobs

Die Coronakrise bereitet den Studenten große finanzielle Sorgen und Existenzängste. Einer von der Juso-Hochschulgruppe in Auftrag gegebenen repräsentativen Befragung zufolge hat rund jeder Dritte wegen der Pandemie seinen Nebenjob verloren. Die durchschnittlichen finanziellen Einbußen beliefen sich in der Corona-Hochphase von Februar bis Juni auf insgesamt etwa 1500 Euro. Fast ein Drittel der Befragten gab an, teilweise unter Existenzängsten zu leiden. Besonders die Studenten, die keine große finanzielle Unterstützung von den Eltern bekommen, sind betroffen. Studierende in akuter Not konnten zwar seit Mitte Juni eine Überbrückungshilfe in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses bei ihrem Studierendenwerk beantragen, jedoch nur in Höhe von maximal 500 Euro für jeweils die Monate Juni, Juli und August. „Das einmalige Unterstützungspaket reicht lange nicht aus“, urteilt Eckard Köhn, Arbeitsmarktexperte und Geschäftsführer von Studitemps, Deutschlands größtem Personaldienstleister für Studenten. Viele Studenten haben seit dem Lockdown bereits drei Monate ohne jegliches Einkommen auskommen müssen – in der Regel ohne Ersparnisse, auf die sie zurückgreifen können.