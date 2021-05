Gaming Diese Videospiele gehören in den Lebenslauf

Wer auf einem guten Niveau Strategiespiele wie Starcraft oder Actionrollenspiele wie League of Legends spielt, bringt auch seinen Körper an die Leistungsgrenze. Auf mehrere Hundert Aktionen pro Minute, also Klicks und Tastendrucke, bringen es die besten Spieler. Auch die als Ballerspiele verpönten Counter-Strike oder Call of Duty schulen körperliche Fähigkeiten wie das räumliche Vorstellungsvermögen, die Hand-Auge-Koordination und die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit schnell und gezielt zu steuern. Wissenschaftler von der Radboud Universität Nijmegen haben diese Vorteile in einem Forschungspapier zusammengefasst. Jeder der am Rechner arbeitet (und dazu gehören heute die meisten Wissensarbeiter), kann davon profitieren. Besonders natürlich in grafischen Berufen, also etwa Designer und Konstrukteure.