Gehaltsreport So viel verdienen Beschäftigte in der Autoindustrie

Das zeigt auch der große Gehaltsreport, den die Personalberatung Korn Ferry exklusiv für die WirtschaftsWoche erstellt hat. Zwar mussten sich in der Autoindustrie sowohl die Angestellten im mittleren Management als auch die akademischen Berufseinsteiger im vergangenen Jahr mit etwas weniger begnügen als im Jahr zuvor. Doch die Löhne bei Autoherstellern und -zulieferern liegen noch immer deutlich über denen in anderen Branchen – vor allem für Berufseinsteiger mit akademischem Abschluss und Facharbeiter in leitenden Funktionen. Letztere kamen im Mittel über alle Abteilungen hinweg auf 82.746 Euro (inklusive Boni). Das Gehalt von Führungskräften lag im Mittel bei 127.929 Euro. Manche Bereiche in der Autoindustrie wie etwa die IT und Marketing verzeichnen sogar leichte Steigerungen. Abwärts ging es vor allem mit den Boni im Vertrieb.