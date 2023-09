Generation 50 Plus „Es gibt unglaublich viele Vorurteile gegenüber älteren Menschen“

Was hat das für Auswirkungen auf die Wirtschaft?

Wenn das so weitergeht, werden wir für längere Zeit kein Wirtschaftswachstum erleben und dadurch Wohlstandsverluste hinnehmen müssen. Und was den Arbeitsmarkt betrifft, werden vor allem Unternehmen in ländlichen Gebieten und im Osten Deutschlands Schwierigkeiten haben, ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Daneben wird sich der Fachkräftemangel in Engpassberufen wie der Pflege weiter verschärfen: Erst neulich habe ich mit einem Unternehmer gesprochen, der gerne ein Pflegeheim eröffnen möchte, aber keine Betreiber findet, da es kein Personal auf dem Markt gibt. Gleichzeitig steigt die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen rapide an. Das ist eine sehr schlechte Entwicklung.