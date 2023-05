Hochschulranking 2023 Das sind die besten Unis für VWL

Experten zufolge trägt auch die hohe Dichte renommierter Unternehmen in München dazu bei, dass Absolventen schon während des Studiums erste Schritte in die Arbeitswelt machen können. Allein sechs Dax-Konzerne, zehn Firmen aus dem MDax und acht aus dem TecDax haben ihren Sitz in der Hauptstadt Bayerns. Zudem fördert die LMU viele Forschungsprojekte und Kooperationen mit ansässigen Unternehmen, was die Suche nach akademischem Nachwuchs in der Region erleichtert.