„Ich arbeite einfach gerne“ Was Personaler im Bewerbungsgespräch am meisten beeindruckt

Das fragten sich auch die beiden Managementforscherinnen Kaitlin Woolley (Johnson Graduate School of Management) und Ayelet Fishbach (Booth School of Business). Und in ihrer neuen Studie, die kürzlich im Fachjournal „Organizational Behavior and Human Decision Processes“ erschienen ist, entdeckten sie die Antworten.





Für insgesamt fünf Experimente gewannen sie insgesamt 1428 Angestellte und MBA-Studenten und teilten sie jeweils in mehrere Gruppen. In einem Versuch wollten die Wissenschaftlerinnen wissen, welche Arten von Aussagen sie in Bewerbungsgesprächen am sinnvollsten fanden – jene, die eher die extrinsische Motivation betonten? Oder jene, die eher den intrinsischen Antrieb hervorhoben. In einem anderen Versuch sollten sagen, was sie selbst am liebsten von Bewerbern hören würden – oder sich in einem simulierten Interview für eine Aussage entscheiden.

Und dabei entdeckten die Forscherinnen einen interessanten Gegensatz. In allen Versuchen unterschätzten die Testpersonen die Macht der Eigenmotivation. Anders formuliert: Die Gruppe der Bewerber ging fälschlicherweise davon aus, dass Aussagen wie „Ich habe hohe Ziele“, „Ich messe mich gerne mit anderen“ oder „Ich will Karriere machen“ bei den Personalern am besten ankommen.