Jobfaktor Dienstwagen Diese Grafiken zeigen, in welchen Jobs Firmenwagen beliebter werden

Dienstwagen sind out? Von wegen. Während der Coronapandemie ist die Zahl der Suchen nach einer Arbeit mit Firmenwagen um 93 Prozent gestiegen, die Zahl entsprechender Stellenausschreibungen sogar um 107 Prozent. Sie hat sich seit 2019 also mehr als verdoppelt, wie eine Datenanalyse der Jobplattform Indeed und billiger-mietwagen.de zeigt.