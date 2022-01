Jobsuche Ungewöhnlich viele Deutsche wollen den Job wechseln

Ein Ergebnis, zu dem auch die Unternehmensberatung EY jüngst kam. In ihrer Befragung von 1550 Arbeitnehmern gaben immer hin fast die Hälfte an, Interesse an einem Arbeitgeberwechsel zu haben. Laut Stepstone-Experte Zimmermann würden diesmal zwei Ereignisse zusammenfallen, die die Zahl der Wechselwilligen in die Höhe treiben. „Zum einen wollen die Menschen die nun schon zwei Jahre andauernde Krise endlich hinter sich lassen und einen Neuanfang wagen“, sagt er. In der Pandemie haben sich viele Angestellte durch den Wechsel ins Homeoffice zudem nicht nur physisch, sondern auch emotional von ihrem Job entfernt.



Zum anderen sähen sie, dass aktuell viele Unternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind. Die Zahl der offenen Stellen bei StepStone lag Anfang Januar 97 Prozent über der vom Vorjahreszeitraum und 47 Prozent über Vorkrisenniveau. „Auch die Zahl der Bewerbungen über StepStone ist zuletzt überproportional gestiegen. Die Menschen merken, dass sie gerade hervorragende Chancen haben, endlich den richtigen Job zu finden“, sagt Zimmermann.