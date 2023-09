Jobwechsel Späte Karriere: Mit 55 Jahren, da fängt das Leben an

So nennt die Bahn all jene erfahrenen Mitarbeiter, deren Wissen der Konzern auch dann noch nutzen will, wenn sie das Renteneintrittsalter erreicht haben. Fast jeder dritte Deutsche nimmt die so genannte „Rente mit 63“ in Anspruch und scheidet damit vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus. Auch weil diesen Menschen Perspektiven und Projekte in ihrem Beruf fehlen. Diesem Trend will die Bahn unter anderem mit dem Senior-Expert-Programm entgegenwirken.