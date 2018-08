Kauffrau statt Technikerin Frauen wählen oft schlechter bezahlte Ausbildungsjobs

Weibliche Azubis erhielten demnach im vergangenen Jahr durchschnittlich 860 Euro Tarifvergütung im Monat – 25 Euro (3 Prozent) weniger als Männer. „Bereits in der Berufswahl ist ein Teil des „Gender Pay Gap“ angelegt“, erläuterte Zeuner. Unter „Gender Pay Gap“ wird die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen verstanden. „Klar ist aber auch: Der größere Teil der Gehaltsnachteile entsteht später auf den unterschiedlichen Karrierewegen der jungen Männer und Frauen“, sagte Zeuner.

Grundsätzlich setzen junge Frauen den Angaben zufolge eher auf eine schulische als auf eine betrieblich Ausbildung im Mittelstand. Quer durch alle Branchen liege der Frauenanteil dort nur bei 38 Prozent. Die duale Ausbildung sei eine Männerdomäne. „Junge Frauen entscheiden sich häufiger für eine schulische Ausbildung, in der vor allem Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialberufe gelehrt werden. Von den jährlich rund 175.000 Neuzugängen an Berufsfachschulen sind knapp 80 Prozent Frauen“, sagte Zeuner.