Maschine vs. Mensch Wie Recruiter gefälschte Lebensläufe aufdecken

Trotzdem gibt sich HR-Experte Schnapp zuversichtlich: „Ich bin sicher, dass sich digitale Nachweise mit hoher Fälschungssicherheit durchsetzen werden.“ Auf die Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) allerdings könne man sich bei der Überprüfung kaum verlassen. Was per Volltextsuche auf der Jagd nach Plagiaten vergleichsweise leicht umsetzbar ist, stößt auch wegen der noch mangelnden Verifikationsmethoden bei Abschlüssen an Grenzen. Zwar hält man den Plausibilitätscheck mittels KI bei der New Work SE für „prinzipiell machbar“. Noch aber „spielen Algorithmen bei der Suche nach falschen Angaben in Bewerbungen in Deutschland keine größere Rolle“, sagt Schnapp, der neben seinem Amt beim Bundesverband der Personalmanager auch stellvertretender Leiter der Personalabteilung des Bauchemieunternehmens MBCC Group, einst Teil von BASF, ist.