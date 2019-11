Master oder Bachelor? „Fehlende Begeisterung kann man nicht ausgleichen“

Welche Fragen sollten sich Bachelorstudenten stellen, bevor sie ein Masterstudium aufnehmen?

Sie sollten sich darüber klar werden, in welche berufliche Richtung sie später gehen möchten und sich fragen, was im bisherigen Studium gut gegangen ist und wo sie thematisch tiefer einsteigen möchten. Bestehende Stärken und Interessen sollte man in jedem Fall weiter vertiefen und verbessern. Wichtig ist auch, in welchen Branchen der ausgewählte Masterstudiengang überhaupt gefragt ist und in welchen Berufen man damit später konkret arbeiten kann.



Wie sollte ein Studium gewählt werden, um möglichst viel zu verdienen?

Natürlich können angehende Studierende ihr Studienfach nach den finanziell vielversprechendsten Branchen aussuchen, um dann zu schauen, welche Berufe ihnen damit offenstehen und was sie dann verdienen würden. Bei diesem Vorgehen empfiehlt sich ein Medizinstudium – wenn man die entsprechenden Neigungen nicht hat, sind Jura oder Wirtschaftswissenschaften eine gute Alternative. Allerdings wird es ohne persönliches Interesse und Begabungen in jedem Bereich schwierig sein, viel zu verdienen. Es gibt viele Betriebswirtschaftler oder Juraabsolventen, die gut, aber nicht überragend sind. Deshalb ist es viel besser, etwas mit Leidenschaft zu machen und eventuell schon während des Studiums praktische Erfahrungen zu sammeln. Denn fehlende Begeisterung kann man im weiteren Berufsleben nicht ausgleichen.