Mitarbeiter werben Mitarbeiter Bewerber schätzen den Job auf Empfehlung

Empfehlungen sollten in das digitale Bewerbermanagement integriert werden. Wie das Bewerbermanagement insgesamt kommen auch Mitarbeiterempfehlungen nicht mehr ohne digitale Prozesse aus. Nur so können Arbeitgeber für eine ganzheitliche Integration in die Anwerbestrategie, eine lückenlose Kommunikation mit den verschiedenen Anspruchsgruppen (HR, Empfehler, Empfohlene, einstellende Führungskräfte) sowie ein konsistentes Reporting sorgen.