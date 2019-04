Neue Studie Das sind die attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands

Kathrin Kammer, Leiterin Employer Branding und Recruiting bei Roland Berger: „Meine drei Top-Tipps: Folge deiner Leidenschaft! Wir suchen Bewerber, die ihr eigenes Profil entwickeln wollen. Wer nur danach strebt, dasselbe Praktikum zu machen wie die Kommilitonen oder denselben Karriereweg einzuschlagen wie der Bekanntenkreis, wird im Job wahrscheinlich nicht glücklich. Um den richtigen Weg zu finden, darf man ruhig den Mut haben, Neues auszuprobieren und der eigenen Leidenschaft zu folgen. Sei authentisch! In den Bewerbungsgesprächen wird erwartet, dass man Selbstmarketing in eigener Sache macht. Das ist sicher wichtig, aber nicht alles. Wir wollen unsere Bewerber mit ihrer Persönlichkeit kennenlernen – so wie sie auch später als Kollegen sind. Deshalb sollte man sich nicht verstellen oder eine einstudierte Rolle spielen, sondern ehrlich sein. Bewerber sollten zum Beispiel auch den Mut haben zu sagen, in welchen Aspekten sie noch an sich arbeiten möchten. Sei neugierig! Als Berater entwickeln wir innovative Strategien für unsere Kunden, wir sind am Puls der Zeit. Das geht nur mit einer gehörigen Portion Neugier - Neugier auf neue Themen, auf Trends, auf Menschen und darauf, Neues zu lernen. Diese Neugier möchten wir im Bewerbungsprozess spüren. Wir freuen uns immer auch auf die Fragen der Kandidaten an uns. Schließlich bewerben auch wir uns als Arbeitgeber!“