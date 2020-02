Neue Studie Wie die Personalsuche über Social Media gelingt

Wer auf Facebook, Instagram oder YouTube unterwegs ist, der stößt neben lustigen Bildern und Videos, Urlaubs- und Essensfotos gelegentlich auch auf Posts und Jobanzeigen großer deutscher Unternehmen – ob von Bosch, Otto oder auch Thyssenkrupp. Der Essener Konzern etwa schreibt auf der hauseigenen Instagram-Seite, welche Mitarbeiter gesucht werden: „Wanted: People who #engineer #tomorrow #together“, heißt es dort. Thyssen gibt hier Einblicke in den Arbeitsalltag, ruft zu Bewerbungen auf – oder postet ganz „instagramtypisch“ auch mal Katzenbilder. Unter anderem damit landet Thyssenkrupp hinter Fresenius auf dem zweiten Platz des diesjährigen „Potentialpark-Rankings“, das die bewerberfreundlichsten Unternehmen Deutschlands listet. Geht es nur nach dem Social-Media-Auftritt, führt der Stahlkonzern das Ranking an.