Neuorientierung Jobwechsel mitten in der Pandemie? Nur zu!

So weit die Theorie des Jobwechsels. Bloß: Wie stelle ich es an? Schließlich ist die Kündigung, die Aufgabe des sicheren, womöglich gut bezahlten Jobs, keine Kleinigkeit. Bei dem Jobwechsel ist vor allem eines wichtig: „Zur eigenen Risikominimierung sollte sich jeder mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens und den marktseitigen Rahmenbedingungen intensiv auseinandersetzen“, sagt Jörg Breiski, Managing Director von Kienbaum Consultants, einer der größten Personalberatungen Deutschlands. Das klingt komplex, meint für die unterschiedlichen Branchen aber folgendes: Aktuell seien besonders die Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, MedTech, Life Science, Pharma, Logistik, IT und Dienstleistungen mit der Digitalisierung für einen Arbeitsplatzwechsel anzuraten, empfiehlt Breiski. Für die Neuorientierung ist laut Breiski anders als vor der Pandemie wichtig, sich technisch und persönlich auf die digitalen Prozesse, mit denen der Arbeitsalltag unterstützt wird, vorbereiten. Also etwa auf die aktuell besonders populären Videokonferenzen.