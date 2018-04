Zugeknöpft präsentieren sich die meisten der getesteten Unternehmen in puncto Bewerberchat. Die Möglichkeit, Fragen kurz und formlos zu beantworten, was oftmals sicher im Sinne der Bewerbung wäre, fällt damit weg. 98 Prozent der Bewerber wünschen sich laut Net Federation einen festen Ansprechpartner. Das bietet nur rund die Hälfte der Unternehmen. Lediglich acht Prozent bieten eine digitale Kontaktmöglichkeit oder Online-Rückfragen an. Vorbildlich zeigt sich hier BASF mit seinem Bewerberchat: Ohne aufwendige Registrierung kann man hier unter Angabe von Name und Mailadresse Fragen zu Stellenausschreibungen, aber auch technische oder sonstige Fragen stellen.