Leicht dürfte der Markteintritt für Fiverr dennoch nicht werden. Denn längst haben sich ähnliche Dienste etabliert. Die Plattform Twago bezeichnet sich als Europas führende Projektplattform für Unternehmen und Freelancer. Mehr als 270.000 Experten sollen bei dem 2009 gegründeten Dienst mit Sitz in Berlin registriert und über 150.000 Projekte ausgeschrieben sein, unter anderem für Programmierer, App-Entwickler, Designer, Übersetzer und Texter. Twago ist aktuell in elf Sprachen beziehungsweise Ländern verfügbar. Selbstständige zahlen für jedes gewonnene Projekt zehn Prozent vom Nettobudget an Twago. Sie brauchen außerdem sogenannte Credits, um sich auf Projekte zu bewerben. Die Credits müssen in Paketen oder im Rahmen von Abo-Modellen für 29 oder 99 Euro monatlich gekauft werden. Das Honorar wird auf einem Treuhandkonto geparkt.



Die größte Datenbank an aktuellen Freelancer-Profilen in der DACH-Region bietet nach eigenen Angaben das Portal „Freelance.de“, das 2007 gegründet wurde. Dort werden laut Unternehmensangaben täglich rund 400 Projekte ausgeschrieben, mehr als 30.000 Unternehmen suchen freiberufliche Experten, schwerpunktmäßig SAP Berater, Web Developer, IT Experten, Ingenieure, Techniker und Designer. Freelancer können in der Gratis-Mitgliedschaft Grundfunktionen nutzen, eine Mitgliedschaft kostet ab 12,50 Euro pro Monat. Unternehmen zahlen 60 bis 200 Euro monatlich. Die Plattform steht auch Personaldienstleistern offen, die Experten für ihre Kunden suchen.