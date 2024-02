Recruiting der Gen Z Apotheker nutzen Netflix-Serie zur Personalgewinnung

Das soll sich nun ändern. Lisa Dühring findet den Teaser zur ABDA-Serie gelungen. „Es macht Sinn, mit Blick auf die Zielgruppe an so einer relativ erfolgreichen Netflix-Serie anzudocken“, sagt die Professorin für Strategische Kommunikation an der Ostfalia Hochschule in Salzgitter. Allerdings halte die ABDA-Mockumentary die starke Anlehnung an das Original im restlichen Kampagnen-Auftritt nicht durch.