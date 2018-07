Staatsdienst Studenten ist sicherer Arbeitsplatz wichtiger als Geld

Einen Job beim Staat finden der Studie zufolge vor allem Juristen und Geisteswissenschaftler attraktiv. Die Mehrheit unter den Wirtschaftswissenschaftlern hingegen wünscht sich einen Job in einem Beratungsunternehmen oder bei Wirtschaftsprüfern. Ingenieure wiederum begeistern sich hauptsächlich für die IT- und Softwarebranche. Vor allem hier büßt die Autoindustrie immens an Zuspruch ein.

Dass der öffentliche Dienst bei Studenten mit überdurchschnittlichen Studienleistungen sogar noch stärker an Attraktivität gewonnen hat als im Durchschnitt, hält EY-Personalchef Simon zwar für erfreulich. Die Innovationen, die Deutschland weltweit so erfolgreich gemacht hätten, entstünden aber in der freien Wirtschaft. „Die Unternehmen sollten sich Gedanken darüber machen, wie sie weiter für Berufsanfänger attraktiv sein können“, sagte Simon. „Geld alleine reicht dafür nicht.“