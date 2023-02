Stellenabbau bei US-Techkonzernen „Für Deutschland sehe ich die Gefahr einer Tech-Kündigungswelle nicht“

Gerade hat der Zahlungsdienst Paypal die Entlassung von sieben Prozent seiner Belegschaft angekündigt. Bei der Google-Mutter Alphabet sind es sechs Prozent, und Microsoft, Amazon und Meta bauen ebenfalls Zehntausende Stellen ab. Wie heftig ist dieser Arbeitsplatzabbau?

Man spürt diese Entlassungen natürlich. Aber die meisten Unternehmen, die jetzt Mitarbeiter entlassen, haben in den vergangenen 18 Monaten um ein Vielfaches mehr Menschen eingestellt, als sie jetzt gehen lassen. Damit sind unterm Strich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden. Außerdem gibt es einen gewissen Pull-Effekt. Die Aktienkurse der Techfirmen waren während der Coronapandemie rasant gestiegen. Geld war extrem billig, viel Risikokapital im Spiel, mit dem das Wachstum beschleunigt werden sollte. Dafür brauchte es Personal. Diese Projekte waren wie kleine Start-ups in Großkonzernen, wo ohnehin einkalkuliert wird, dass sie auch scheitern können. Man probiert was aus. Die Kurskorrektur am Arbeitsmarkt, die wir jetzt sehen, ist also nicht überraschend. Aber niemand wollte der erste sein, der kündigt. Im Herbst haben dann zwei große Unternehmen angefangen – und die anderen sind nachgezogen.