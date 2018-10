Stellenanzeigen In diesen Städten gibt es viele Studentenjobs

In den Landeshauptstädten München und Düsseldorf sind 1,6 Prozent der Stellenangebote für Studenten ausgewiesen. In München sind das in ganzen Zahlen 640 Inserate, in Düsseldorf 210. Den geringsten Anteil an Jobs für Studenten fanden die Statistiker in den drei nordrhein-westfälischen Städten Bielefeld, Dortmund und Wuppertal sowie in Bremen. Bei Schlusslicht Wuppertal richteten sich insgesamt 14 Inserate an Studenten.