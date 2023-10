Studie Das ist jungen Arbeitnehmern wichtig

Gehalt und Benefits landen seit Jahren auf Platz eins der Studie. Auch in der aktuellen Auswertung sind das die wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Arbeitgebers. Das sei in diesem Jahr unter anderem auf die gestiegene Unsicherheit in der Welt und die damit gewünschte finanzielle Stabilität zurückzuführen, sagt Mattias Stenberg, Managing Director bei Academic Work Germany. Was auch auffällt: Anders als in anderen Ländern ist in Deutschland Frauen die Bezahlung wichtiger als Männern, die eher einen Wert auf die Karrieremöglichkeiten legen. Das könnte damit erklärt werden, dass in Deutschland immer noch eine Kluft beim Gehaltsvergleich zwischen Männern und Frauen liegt. So war Deutschland 2021 laut Statistischem Bundesamt EU-weit auf Platz drei der höchsten Gender-Pay-Gaps.