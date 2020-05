Studium Bachelor oder Master: Was ist besser für die Karriere?

In der Coronakrise zweifelt so mancher Student an seiner Entscheidung, auch den Master zu machen, weil ein Studium in dieser Ausnahmesituation nicht unbedingt das erhoffte Wissen vermittelt. Umgekehrt könnten Bachelorstudenten angesichts des schlechten Arbeitsmarkts versucht sein, das Tief mit einem Master zu überbrücken. Karriereberaterin Haeske-Braun warnt davor, aufgrund der Covid-19-Pandemie folgenschwere Entscheidungen zu treffen. „Die Karriere sollte man mittel- wenn nicht sogar langfristig planen und gestalten. In fünf oder mehr Jahren fragt kaum jemand mehr, was damals gewesen ist“, gibt sie zu bedenken.