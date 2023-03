Zurück zur alten Firma So gelingt das Comeback beim alten Arbeitgeber

Die Personalvermittlerin rät in einigen Fällen kategorisch davon ab, erneut beim einstigen Arbeitgeber anzuheuern. „Bei rechtlichen Verstößen oder wenn das Arbeitsverhältnis vor Gericht endete, würde ich persönlich keine Rückkehr erwägen“, meint sie. Dasselbe gelte, wenn ein Beschäftigter wegen Problemen mit der Unternehmenskultur gekündigt hatte. Denn die ändere sich in der Regel nicht so schnell. So zweifelte denn auch die Mehrheit der für die Königsteiner Gruppe befragten Beschäftigten am Sinn eines Comebacks – nicht zuletzt wegen Zweifeln, ob sich die Firma wirklich gewandelt hat, etwa bei der Gehaltsentwicklung oder den Teamstrukturen. „Das bedeutet: Arbeitgeber sollten Veränderungsprozesse transparent machen und in der Ansprache von Bumerang-Kandidaten darauf hinweisen, dass sie in ein für sie neues, besseres Umfeld kommen, wenn sie sich für eine Rückkehr entscheiden“, rät Wagener. Ein großes Hindernis für viele Ex-Beschäftigte ist das zerrüttete Verhältnis zur einstigen Führungskraft. Laut der Umfrage kann sich immerhin ein Drittel nicht vorstellen, noch einmal mit dem oder der einstigen Vorgesetzten zusammenzuarbeiten.